Finance Islamique : Les activités de Coris Bank International Sénégal conformes au référentiel Charaïque

Le conseil de conformité de la branche islamique de Coris Bank International a tenu, ce mercredi, la 14e édition de sa réunion pour évaluer le respect du référentiel Charaïque. À l’issue de l’analyse des états financiers de la branche ainsi que du rapport d’audit de l’inspection générale et de la DAI, les conclusions de la réunion ont révélé que « Coris Bank est en parfaite harmonie avec son conseil de conformité. Les activités de la branche n’ont signalé aucun point susceptible de freiner la dynamique de la banque dans le domaine de la finance islamique », a déclaré El Hadj Bara Diene, président du conseil de conformité interne de la branche islamique de Coris Bank International Sénégal, un organe indépendant.



Les résultats de la filiale dépassent les attentes.



Au nom du directeur général empêché et de la Holding, Mor Niass, directeur de l’exploitation à Coris Bank International, a remercié les membres du conseil de conformité. Il a également rappelé que l’activité de finance islamique est soumise à une réglementation stricte, tout en soulignant que le respect de la Charia reste un pilier essentiel pour la banque.



Concernant le bilan de la branche, le directeur de l’exploitation de Coris Bank International Sénégal a indiqué que les chiffres sont en hausse constante, atteignant environ 22 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les encours de financements, la banque enregistre des chiffres similaires.



Mor Niass a conclu en soulignant que, dans ce secteur fortement réglementé, les acteurs accompagnés par la banque évoluent principalement dans les domaines du commerce, du financement de stocks et des outils de production, entre autres.