Finale tournoi Fassagna (Dialambéré/Kolda) : « Nous avons un grand projet pour la jeunesse... C'est la victoire de la jeunesse... » (Mamadou Salif Sow/maire/parrain).

À la finale du tournoi de Fassagna remportée par l'ASC Thiéwalao devant Médio aux tirs au but, le parrain Mamadou Salif Sow a fait une annonce d’un grand projet pour la commune de Dialambéré. Ainsi, ce projet durable va concerner les jeunes, les femmes et même les vieux devant les populations venues assister en masse à cette finale jouée ce dimanche 05 mai dans un fair-play et dans la bonne humeur, démontrant toute la cohésion sociale du terroir.

Dans cette dynamique, le parrain estime que c’est la jeunesse qui a gagné puisqu’aucune équipe n’a gagné ou perdu.

L'utile a été ajouté à l'agréable car une ambulance en moto tricycle a été offerte par la mairie aux postes de santé pour faciliter les déplacements des patients dans les zones difficiles d'accès de la commune. Cette politique sanitaire de proximité va permettre de réduire la mortalité infantile et maternelle dans le monde rural qui connaît d’ailleurs un taux élevé dans la région.

Devant les invités, le parrain a réitéré son engagement aux côtés des populations et des jeunes. En ce sens, il s'engage à œuvrer pour l'emploi et l'employabilité des jeunes avec des projets durables comme solution à la lutte contre les migrations irrégulières.

Le parrain « félicite les organisateurs de ce tournoi de la zone de Fassagna pour cette belle fête de la jeunesse, mais aussi l'équipe de Thiéwalao vainqueur et les vaincus Médio. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a gagné. » Ainsi, il poursuit : « notre présence marque notre volonté à travailler pour les populations de notre commune notamment les jeunes, les femmes et les vieux sans exception. C’est pourquoi, je me réjouis de la discipline montrée dans l'organisation et dans le jeu. D'ailleurs, nous travaillons pour l'emploi des jeunes, car nous en avons les moyens et les possibilités avec des projets durables. C'est à ce titre que j’ose espérer que notre projet annoncé ici, aujourd’hui, pourra porter l'émergence de notre commune. »