Finale coupe du maire : "Le Président Macky Sall a fait de Kaffrine sa priorité (Abdoulaye Saydou Sow).

La finale de la coupe du maire de Kaffrine s'est jouée hier entre l'Asc "Étoiles" et celle de Nguélémou.



À cette occasion, le maire de Kaffrine est revenu sur les nombreuses réalisations du chef de l'État dans le Ndoucoumane ainsi que les différents chantiers en cours.



Abdoulaye Saydou Sow a ainsi listé la réhabilitation du stade de Kaffrine (vestiaires, pelouse, etc...), la réalisation de certains tronçons et ceux en cours dont Kaffrine-Nganda, Birkilane-Mabo, Koungheul-Lour- Ribot, etc... Le ministre-maire n'a pas manqué de rappeler d'autres projets tels le centre de formation professionnelle, la maison de la jeunesse et de la Citoyenneté, la sphère administrative de Kaffrine, l'hôpital régional, le lycée d'excellence, entre autres. "Le Président Macky Sall a fait de Kaffrine sa priorité. Les investissements sont une belle réalité. Il a beaucoup fait pour la jeunesse de Kaffrine", a déclaré l'édile local.



À rappeler que le trophée a été remporté par l'Asc "Étoiles" qui a reçu une enveloppe de 3 millions de Fcfa. Quant au vaincu, l'Asc Nguélémou, elle a obtenu une enveloppe financière de 2 millions de Fcfa. Le score final s'est soldé par 1 but à zéro.