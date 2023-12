Finale Zone Waladekh/ Astou Ndiaye à la jeunesse: " On est ensemble pour assurer la continuité et le développement de notre localité".

Madame le maire de la commune de Ndiaffate a présidé hier la finale de la zone de Waladekh, à la suite de celle de Ndiaffate. La troisième édition avait ainsi réuni 13 Asc dont les deux finalistes à savoir l'Asc Diamano de Bane Samane et l'Asc Jant Bi de Keur Ndjimé. La première nommée a remporté la coupe après un match âprement disputé.



Dans son discours, madame le maire de Ndiaffate a évoqué les différentes réalisations du régime en place dans cette zone liées à l'électrification rurale, les pistes de production, les structures sanitaires, les bourses de sécurité familiale etc.



Astou Ndiaye a insisté sur le soutien qui doit être apporté au candidat Amadou Bâ en mettant l'accent sur la continuité et le développement de la zone de Waladekh. " On est ensemble pour assurer la continuité et le développement de notre localité", s'adressant ainsi à la jeunesse de Ndiaffate.



Pour rappel, le vainqueur a bénéficié d'une enveloppe de 350.000 Fcfa, 2 jeux de maillots, 2 ballons et d'un trophée. Et pour le vaincu, une enveloppe de 250.000 Fcfa lui a été remise, 1 jeu de maillots, 1 ballon etc. Plusieurs joueurs ont été distingués à l'issue de cette finale.