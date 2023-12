Fin de séjour du Cardinal Pietro Parolin : Me Antoine Mbengue revient sur "la collaboration féconde entre le Sénégal et l'Église"

Après quelques jours passés au Sénégal à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du sanctuaire marial de Popenguine, le Cardinal Pietro Parolin est rentré, hier, après une mission bien remplie. Le ministre des transports aériens, Me Antoine Mbengue et l'archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye ont accompagné le Cardinal Pietro Parolin à l'AIBD où ce dernier a pris son vol à destination de Rome. Auparavant; Me Antoine Mbengue a saisi l'occasion pour souhaiter à son Éminence Cardinal Pietro Parolin un bon retour à Rome avant de lui demander de bien vouloir transmettre à sa Sainteté le Pape François les salutations respectueuses du Président Macky Sall et du peuple Sénégalais tout entier. Évoquant les propos du Pape Jean 23 qui s'adressait au Président Léopold Sédar Senghor le vendredi 05 Octobre 1962 au Vatican, Me Antoine Mbengue est revenu sur la collaboration féconde entre le Sénégal et l'église. "Le Sénégal est une terre de liberté où il fait bon vivre, l’Eglise sait bien qu’ici elle se développe librement parmi les autres familles spirituelles", cite-t-il. Au nom du président de la République, dira-t-il, qui n’a ménagé aucun effort pour que votre séjour se passe dans la plus pure tradition sénégalaise d’hospitalité, je voudrais vous remercier et vous donner rendez-vous pour une prochaine visite du Saint Père en terre sénégalaise. À rappeler que son Éminence le Cardinal, Pietro Parolin a magnifié l'exemplarité des relations entre le Sénégal et le Vatican. Il a, durant son séjour, effectué, une séance d’échange sur des questions d’intérêt mutuels entre le Saint siège et le Sénégal.