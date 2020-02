Fika 2020 : Auchan dépêche une délégation à Kaolack (Publi-reportage).

En prélude à l'ouverture d'un magasin d'Auchan à Kaolack, une délégation d’Auchan externe d’Auchan Retail Sénégal, a effectué une visite dans la ville de Mbossé.



Une visite qui a conduit les membres de cette délégation auprès du gouverneur, Alioune Badara Mbengue, du président de la chambre de commerce, Serigne Mboup et enfin à la foire internationale de Kaolack.



Auparavant, la délégation a été reçue par Madame le ministre de la microfinance et l'économie solidaire, Zahra Iyane Thiam, le président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye etc...

Prenant la parole, le chargé de com, Mr Pape Samba Diouf, est revenu de longuement sur l'ouverture de ce magasin et son impact direct sur la population...