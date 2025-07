Feux tricolores : Thiès se dote d'une nouvelle ère de mobilité urbaine

Le Maire de la Ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a procédé ce jeudi 24 juillet 2025 au lancement officiel des travaux d’installation des feux de circulation routière.

Ainsi, la première phase du programme concerne cinq carrefours majeurs : le rond-point Stade Lat Dior, le rond-point EDK, le rond-point Gare routière, le rond-point Shell et le rond-point Stade Maniang Soumaré.

Quant à la seconde phase prévue en 2026, elle couvrira la Mairie de Ville, la Place des défilés, le rond-point Ecobank-Passage à niveau, le carrefour du Commissariat central et le rond-point Nguinth sur la route de Tivaouane. "Une troisième phase viendra compléter le programme et concernera le rond-point Hôpital régional, l’intersection du Robinet Bagarre, le rond-point Champ de course et le rond-point Station SGF au quartier Hersent", a informé le maire Babacar Diop.

"Ces travaux traduisent la volonté de la municipalité de moderniser la ville et de protéger chaque usager de la route", a-t-il ajouté. Il a également invité les populations à veiller sur ces installations qui constituent un patrimoine collectif, regrettant déjà des comportements d’automobilistes ayant percuté certains lampadaires nouvellement installés dans le cadre de l’éclairage public...