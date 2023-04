Fête nationale de l’indépendance à Kolda / Chérif Léhéib Aïdara (khalife famille chérifienne de Saré Mamady) : « Je pense que le thème de cette année est d’actualité… Face à ces ressources pétrolières et gazières, les sénégalais ont intérêt à… »

Avec le thème de la fête de l’indépendance de cette année : Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, Chérif Léhéib Aïdara Khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, a lancé un appel à la citoyenneté.



Ainsi, il invite les populations à s’inspirer d’abord des valeurs républicaines incarnées par l’armée marquées par la fête de l’indépendance pour le développement du pays. Dans la foulée, il a rappelé aux populations d’adopter une posture responsable face au « pétrole et gaz ». Selon lui, ces ressources naturelles (pétrole et gaz) doivent être plutôt sources de « développement » et non de « conflit ». C’est pourquoi, il attire l’attention des uns et des autres à une gestion « rationnelle et homogène » de ces ressources en appelant les jeunes à éviter la manipulation.



À en croire toujours Chérif Léhéib Aïdara, « le thème de cette année est d’actualité et concerne l’ensemble des sénégalais. En tout cas, avant toute chose, il faut la propreté et la préservation de son environnement. » C’est ce qui lui permet d'indiquer que « protéger notre environnement fait partie aussi de la foi car sans cet environnement sain, protégé et prospère, la vie n’a pas de raison. En ce sens, j’encourage les populations à renforcer la sécurité au niveau de l’environnement pour protéger notre patrimoine commun qui est constitué de nos forêts, nos plages et nos industries minières. »



À propos de tension et ressources naturelles, il soutient « que les textes nous ont déjà aidé parce que les ressources minières et naturelles appartiennent aux populations. En ce sens, elles doivent être conscientes que c’est leur bien. C’est pourquoi, elles doivent protéger ces ressources naturelles en faisant attention à d’éventuelles forces occultes ou étrangères qui pourraient nous mettre en mal dans le pays. » C’est pourquoi, il alerte « face au pétrole et au gaz, les sénégalais ont intérêt à faire attention pour mieux les gérer ensemble dans la tolérance et la compréhension... »



Pour finir, il interpelle la jeunesse : « le 04 avril doit rappeler des moments de fierté et de combat pour se débarrasser d'une certaine domination qui peut être psychologique, matérielle ou économique. Mieux, je pense que les sénégalais doivent être davantage des patriotes en défendant leur nation en sachant que nous sommes tous condamnés à respecter notre volonté de vie commune... »