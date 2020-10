Fête Nationale de la République de Corée : l'Ambassade au Sénégal promet de poursuivre ses efforts pour renforcer les liens d’amitié et de coopération

La République de la Corée du Sud a célébré le 3 Octobre dernier sa fête nationale. L’Ambassade de Corée du Sud au Sénégal a tenu, à travers une déclaration de son Excellence Won Sok Choi, à marquer d’une pierre blanche cet événement malgré la pandémie du Coronavirus. « La diplomatie ne doit pas s’arrêter à cause de la pandémie », a réagi le diplomate, « au contraire, la diplomatie et l’amitié sont d’autant plus importantes pour résoudre un problème global tel que le coronavirus », a-t-il fait savoir. Malgré toutes les difficultés causées par la pandémie, cette année encore, l’amitié entre le Sénégal et la Corée s’est renforcée, renseignera-t-il encore ce qui rend les relations entre nos deux pays excellentes. « Mon Ambassade va poursuivre ses efforts pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Corée », a-t-il ajouté...