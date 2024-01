Festival culturel de Sibassor: " Ici à Sibassor, le brassage culturel nous permet d'avoir une union entre les différentes ethnies"( Pr. Ousseynou Diop, maire)

La commune de Sibassor a vibré ce week-end au rythme de la 2e édition du Festival Pencüm culturel de ladite commune.

Organisé par le maire, le professeur Ousseynou Diop, ledit festival s'inscrit dans le cadre d'un agenda appelé "SURADES", la semaine de l'unité, de réflexions, et d'actions pour le développement de Sibassor avec comme thème "la Richesse de notre diversité culturelle et notre force collective."

"C'est un moment qui constitue un rendez-vous communal qui est inscrit dans notre agenda pour la fête de la deuxième édition du festival de Sibassor. Il s'agissait pour nous en tant qu'initiateur, de pouvoir donner à Sibassor son aspect culturel très riche et qui permet de participer au développement socio-économique de notre localité, car la culture constitue un socle de développement", a évoqué l'édile local.

Le festival a ainsi permis de mettre en valeur l'aspect culturel de la commune de Sibassor. À cette occasion, les différentes ethnies ont rivalisé de créativité. "Ici à Sibassor, ce brassage culturel nous permet d'avoir une union entre les différentes cultures, les différentes ethnies. Je suis satisfait de cette mobilisation et de cette belle organisation de la deuxième édition du festival culturel de Sibassor", a ajouté M. Diop.

Avant de souligner que "le festival s'inscrit dans un agenda appelé "SURADES", la semaine de l'unité, de réflexions, et d'actions pour le développement de Sibassor. Agenda dans lequel est inclu le sport, la culture, la santé et l'activité sociale". En effet, plusieurs activités étaient au programme dont une journée de consultations et de vaccinations par des médecins vétérinaires (santé animale), une finale de football, un festival et une nuit culturelle et enfin la santé humaine à travers la campagne de consultations médicales gratuites...