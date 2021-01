Fatouma Samoura suite à sa visite à Génération Foot : « Je partagerai toute cette revue avec Gianni Infantino »

« J’ai visité beaucoup d’académies depuis ma prise de fonction il y’a un peu plus de 4 ans. Et on peut dire que j’ai été émerveillée par ce que j’ai vu ici. La qualité de l’éducation avec les résultats qu’ils ont eus au Baccalauréat prouvent que ce n’est pas seulement une académie pour le football, mais aussi une académie pour la promotion de l’humain. En ouvrant cette académie qui pousse les enfants à avoir une bonne éducation, il remet en branle un nouveau concept éducation-école... »



Ravie par le travail abattu au sein de l’académie de Déni Biram, elle fera savoir ceci : « Je partagerai toute cette revue avec lui (Gianni Infantino) et lorsqu’il aura l’occasion de revenir au Sénégal d’ici le deuxième trimestre de l’année, je me ferai un plaisir de l’amener ici (Académie Génération Foot)… » Une visite de prestige qui se profile donc à l’horizon de GF.



Interrogée sur l’attente que des académies telles que Génération Foot pourraient éventuellement attendre de la FIFA en terme d’appui, Fatouma Samoura de rappeler. « Nous formons des centaines d’arbitres mais également de formateurs pour les centres en Afrique. Nous avons également comme vous le savez un programme « Forward » et on a également un fonds pour aider les clubs et les fédérations à mieux réagir face à cette pandémie de la covid-19. »