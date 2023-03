Fatick : Abdoulaye Bibi Baldé monte le comité de base de Macky Sall au quartier Peulga et réitère les propos du Président de l'Apr : (l'unité, descente à la base)

À l'image des autres contrées du pays, le comité électoral du président de l'Apr, Macky Sall, a été monté ce samedi 04 février dans son domicile au quartier Peulga par l'ancien dg de la poste Abdoulaye Bibi Baldé... Une cérémonie qui a regroupé tous les responsables de l'Apr du quartier (Amath Diouf, Ndeye Nam Diouf ,Semou Diouf, Aziz Sall Mbaye diouf. ISSAKHA dieng. Bamba sarr et moustapha diouf ).

Face à la presse, le superviseur Abdoulaye Bibi Baldé, n'a pas manqué de revenir sur le sens de ces montages de comité de base par sa formation politique dans tout le territoire et de revenir sur le message fort du Président de l'Apr Macky Sall." Nous ici au domicile du Président de l'apr Macky Sall pour monter son comité de base avec l'ensemble des responsables du parti dans son quartier...Le président s'est fixé un objectif avec 1million 500 électeurs dont nous devons tous être des soldats pour la réussite...A cet effet son message est clair,il nous demande d'œuvrer pour l'unité et l'ouverture et de taire nos égaux...Il faut que les militants et responsables comprennent que ce que nous cherchons présentement c'est la présidence de la République en 2024. Il faut comprendre aussi la politique c'est la base.Pour ce faire seul l'unité et l'engagement s'impose..

Le Pastef n'existe pas dans l'imaginaire du Président Macky Sall...

Le responsable Apériste de Peulga Amath Diouf prenant la parole n'a pas manqué de revenir sur l'interpellation de la presse locale qui fait état de la percée de l'opposition au niveau de la commune de Fatick..." Ici Fatick, c'est un fief du Président Macky Sall...Ce n'est pas un groupe de personnes qui va gagner Macky Sall à Fatick... Le président a dans son quartier une équipe de Navétane du nom de Pastef...Donc ce qu'il faut retenir dans l'imaginaire du Président Macky Sall le Pastef n'existe pas...Nous travaillons pour un résultat de 80% au soir du 25 février...