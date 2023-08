Fass Boye : Le 1er adjoint au maire de Darou Khoudouss, Maodo Samb, revient sur les attaques des manifestants

Des manifestants très remontés face à la disparition en mer de leurs proches et amis, ont déversé leur colère un peu partout dans Fass Boye.

Selon les habitants de cette localité, leurs parents sont décédés en mer à cause de la négligence de l'État du Sénégal qui n'a pas répondu à leurs différentes alertes pour que les victimes soient très tôt secourues au large des côtes Cap-verdiennes. Selon le 1er adjoint de Darou Khoudouss, Maodo Samb, victime des exactions commises par des jeunes, "les assaillants ont activé leurs groupes WhatsApp pour agir. Le poste de contrôle de pêche, le bureau de surveillance, un site de transformation, le bureau de la Der, la station de pêche, la coopérative d'épargne et de crédit, une partie du mur du stade, le CEM, le magasin de stockage et des cantines du marché ont été saccagés par les manifestants. Après, ils s'en sont pris à mes biens se disant que je n'ai pas joué mon rôle dans cette affaire". Et pourtant, fait-il remarquer qu'auparavant il avait bel et bien alerté les autorités pour que les victimes soient secourues. "Grâce aux voisins nous les avons repoussés. Après, ils se sont rendus dans mon champ pour le piller avant de saccager tout sur leur passage là-bas". Les proches du maire entre autres, comptent porter plainte contre les auteurs de ces attaques...