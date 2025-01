Farba Ngom répond sèchement à ses accusateurs : « Je ne suis pas un voleur, l’histoire me donnera raison... »

Farba Ngom, maire des Agnams, a répondu avec fermeté aux accusations portées contre lui, notamment celles du regime actuel. S'exprimant avec une grande sérénité malgré les épreuves auxquelles il doit faire face, Farba a rejeté les accusations de vol qui pèsent sur lui, les qualifiant de "pures accusations" et de "tentatives de liquidation". Il a assuré que son nom sera blanchi par l’histoire, affirmant : "L’histoire me donnera raison." En dépit de la demande de levée de son immunité parlementaire, il se montre déterminé à répondre aux accusations avec dignité, et même s’il devait entrer en prison, ce sera "dignement".







Farba a vivement critiqué Ousmane Sonko, le qualifiant de "griot" et de "Guéweul", un terme péjoratif dans le contexte politique. Selon lui, Sonko n'a pas compris le "message de Dieu", et il a ironisé sur l'ascension politique de Sonko et Diomaye, soulignant que ni l'un ni l'autre n'aurait jamais cru être un jour nommé à de telles fonctions, ce qu’il considère comme une "volonté divine". Farba a également réaffirmé qu'il n'a jamais détourné de fonds publics, précisant qu’il a travaillé pour l'État, qui l’a payé pour ses services, mais qu’il n’a jamais pris un centime des caisses publiques. Sur ses relations avec le président Macky Sall, il a tenu à clarifier : "Le président m’a offert des biens, mais ce ne sont pas du vol."







Bien que la journée de demain sera chargée àl’assemblée, Farba annonce que ses avocats tiendront un point de presse à 16h au Café de Rome pour répondre aux attaques et défendre sa dignité...