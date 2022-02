Fann, Point-E et Amitié : Palla Samb s’engage à « redorer le blason de cette commune pour en faire une commune résidentielle »

L’objectif cette année c’est de changer radicalement l’image de la commune de Fann/Point-E et Amitié. Redorer le blason de cette commune et en faire une commune résidentielle. Nous allons aussi prendre en charge les aspirations des jeunes et des femmes. Nous allons les appuyer et les assister car ces deux moteurs constituent le maillon du développement », promet le maire Palla Samb…

Vainqueur des dernières élections locales à la commune de Fann/ Point-E et Amitié, Palla Samb a été officiellement installé ce samedi par le sous-préfet de Dakar-Plateau. Pour ce quinquennat, le maire élu et son équipe municipale s'engagent à la satisfaction entière des aspirations de la population de cette commune de Dakar.« C’est un défi que les populations de la commune de Fann/Point-E et Amitié nous ont lancé. Parce que depuis la création de la mairie, aucun maire n'a pu avoir deux mandats consécutifs. Et aujourd'hui par la grâce de Dieu, les populations nous ont renouvelé leur confiance pour une deuxième fois. C’est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour répondre aux aspirations des populations.