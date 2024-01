Fallou Barre invite les populations de Diol à choisir le candidat qui va répondre aux attentes de leur localité

La commune de Ndiéyène Sirah compte 37 villages. Et c'est la croix et la bannière pour accéder à ces villages à cause des mauvaises routes. Le village de Ndiol est, selon le président du mouvement "And Suxxali Ndiéyène Sirah", Fallou Barre, le parent pauvre de la commune de Ndiéyène Sirah.

Lors de la cérémonie officielle du Gamou annuel de Diol, Fallou Barre a déploré le manque d'électricité et le manque de bonnes routes pour y accéder. Il a saisi l'occasion, lors de cette cérémonie religieuse, pour lancer un appel aux autorités à venir en aide au village de Ndiol. Compte tenu des nombreuses promesses non tenues des politiciens à l'approche de chaque élection, Fallou Barre a invité les populations à revoir leur choix. Selon lui, les populations doivent choisir leur candidat en fonction des intérêts qui coïncident avec le développement de leur localité.

Le khalife de Diol, Serigne Mame Mor Kaïré, quant à lui, a magnifié l'accompagnement de Fallou Barre, avant de prier pour lui.