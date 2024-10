Face-à-face Sonko Vs Amadou Bâ : « C’est un débat entre le « malade imaginaire » fabricant de faux bilans médicaux et le supposé faussaire en comptes publics… » (TAS)

Une parodie! C’est le qualificatif que la tête de liste de la coalition « Sénégal Kessé » a donné aux deux acteurs politiques en l’occurrence Amadou Bâ et Ousmane Sonko qui « veulent organiser » un débat. Ce serait un débat qui concernerait un « malade imaginaire » (Ousmane Sonko) et un supposé faussaire au comptes publics (Amadou Bâ).





Sauf que, dira Thierno Alassane Sall, « ce qui intéresse les populations de la vallée du fleuve, ce sont des mesures concrètes du premier ministre Ousmane Sonko pour les tirer de la grave catastrophe qui les dévaste ».



Partout où je passe, les Sénégalais parlent de la vie chère. Les étudiants, eux, réclament des bourses payées à temps, des connexions internet disponibles à temps plein. Non six mois de connexions coupées faute de 1,5 milliard. Un comble pour une université dite numérique. Quid des scandales de l’ONAS et de l’ASER ? s’interroge TAS.



Ce sont, selon Thierno Alassane Sall, tant de « faux-fuyants que le Premier ministre veut imposer pour échapper au débat démocratique avec les autres têtes de listes: « Rejoignez-moi ce dimanche, pour une discussion ouverte, sur les vrais sujets qui concernent le pays », invite Thierno Alassane Sall.