FÊTE DE DÉPART À LA RETRAITE : L'ONAS HONORE 6 DE SES ANCIENS EMPLOYÉS

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a honoré comme il se doit ses retraités. Ils étaient six agents au total à faire valoir leurs droits à une pension de retraite.

L’Office national de l’assainissement du Sénégal a organisé, ce jeudi 4 janvier 2024, un vin d'honneur pour fêter le départ à la retraite de six de ses agents qui ont passé de longues s années de service au sein de ladite direction.

Cette cérémonie a été l'occasion parfaite de remercier, mais aussi de saluer le travail abattu par ces six employés au sein de l’entreprise. La cérémonie de décoration et de remise de cadeaux s’est déroulée sous la présence effective du Directeur général de l’ONAS, M. Mamour Diallo, du président du conseil d’administration et de l’ensemble du personnel qui d'ailleurs a salué tous les efforts et changements apportés par le patron de la direction depuis deux ans.

Prenant la parole, Mamadou Mamour Diallo, directeur général de l’ONAS a saisi l’occasion pour remercier et féliciter ses agents et toute l’équipe, mais également n’a pas manqué d’assurer aux désormais retraités que le cordon ne sera pas coupé...