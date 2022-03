FC Barcelone : Toujours en rééducation, la carrière de Moussa Wagué incertaine… Un départ du club prévu en fin de saison.

Après plus de 15 mois d’absence suite à une grave blessure au genou droit avec son club Paok Salonique, Moussa Wagué (23 ans) poursuit tranquillement sa rééducation en Espagne (Barcelone.) Sauf que le latéral droit, international sénégalais, arrivé au FC Barcelone en 2018 devrait quitter le club catalan en fin de saison, soit un an avant la fin de son contrat le 30 juin 2023.



À peine remis de sa blessure aux ligaments, Wagué va devoir se trouver très rapidement un nouveau point de chute pour relancer sa carrière actuellement en berne… Du haut de ses 21 sélections (première sélection lors du match amical Sénégal vs Nigeria 1-1 ; le 27 mars 20017), Wagué qui avait ébloui tout le monde lors de la coupe du monde Russie 2018, n’a véritablement jamais trouvé sa place dans le couloir droit du Barça dans lequel la rude concurrence l'a très souvent écarté de l’équipe A.



Le conte de fée s’est peu à peu transformé en cauchemar pour le jeune Lion dont la carrière semblait très prometteuse.



Prêté en Ligue 1 française à Nice où il a joué quelques bouts de match (05) avant de filer dans le championnat grecque au Paok Salonique (14 rencontres), le natif de Bignona (Sénégal, Ziguinchor), connaît une véritable traversée du désert.



Avec encore une belle cote, selon transfermarkt qui évalue sa valeur marchande a près de 02 millions d’euros, Moussa Wagué devrait pouvoir rebondir assez rapidement dans un club moins huppé que le Barça mais où il pourrait avoir plus de temps de jeu.



Pour rappel, Moussa Wagué s’était blessé le 19 décembre 2020 au cours d’un derby qui opposait son club le Paok Salonique au Thessalonique, en voulant éviter à son équipe de prendre un but, le défenseur avait violemment heurté le poteau avec son genou. Conséquence, une rupture du tendon rotulien et des ligaments croisés latéraux postérieurs et antérieurs du genou droit selon la presse espagnole.