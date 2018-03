FAUX ET USAGE PRÉSUMÉ DE FAUX : Le Daf de la mutuelle des Douanes intercepté

Selon Libération, le Directeur administratif et financier de la Mutuelle des Douanes a été intercepté par la DIC. Papa M. D. F, puisque c’est de lui dont il s’agit, est impliqué dans une sale affaire de faux et usage de faux en écritures privées et d’escroquerie, portant sur un préjudice de 50.768.000 FCFA.

De l’économie des faits, il ressort que le sieur Jean Bernard Nida a créé une société dénommée « FORA TP » dont le compte n° SN 137 01001 080090610000/34 est ouvert dans les livres de la Banque Atlantique. Pour le fonctionnement de la société, il est associé avec Papa M. D. F. et Rigobert Fendzi. Le premier cité fait office de Directeur administratif et financier, chargé entre autres missions, d’initier toutes les dépenses de la société.

Contrairement à ses missions, il est reproché au susnommé d’avoir initié de fausses mises à disposition et un faux ordre de virement, dont le montant global de 50.768.000 FCFA, a été encaissé par lui-même. Informé, Jean Bernard Nida a révélé n’avoir pas signé les mises à disposition et l’ordre de virement déposés par Pape M. D. F.. Sur ce, la banque lui a restitué le préjudice subi, avant d’intenter une action récursoire contre le mis en cause.