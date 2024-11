Exportations : Quand le Sénégal mise sur l’acide phosphorique et les conserves de poissons pour limiter les dégâts”

Alors que les exportations globales du Sénégal ont plongé en août 2024, certains produits ont contribué à atténuer la chute, selon le dernier rapport de l’ANSD. Les exportations d’acide phosphorique, par exemple, ont presque doublé, passant de 16 milliards de FCFA en juillet à 31,5 milliards en août. De même, le titane et les conserves de poissons ont connu des augmentations notables.



Ces produits ont permis de freiner la dégringolade des exportations, particulièrement marquée dans les secteurs des produits pétroliers et de l’or non monétaire. Cependant, cette tendance positive suffit-elle pour stabiliser les exportations sénégalaises à long terme ? Avec une demande croissante sur le marché international pour certains de ces produits, le Sénégal pourrait envisager des stratégies de valorisation et d’augmentation de la production pour soutenir sa balance commerciale.