Expo Dubaï - Briefing press Macky Sall : « Le challenge pour l'équipe est d'occuper l'espace et le temps et de valoriser notre code d’investissement... »

Le Chef de l’État Macky Sall s’est dit satisfait en « briefing press » de la participation du Sénégal à l’expo Dubai 2020. Le fait de disposer d’un pavillon spécial sur plus de 500 m2, nous a permis de donner un avant-goût de ce que le Sénégal peut offrir dans les différents secteurs », a-t-il dit. Il a cependant ajouté que le challenge pour l’équipe du pavillon est d’occuper l’espace et le temps répartis d’ici Mars 2022. Le chef de l’État a par ailleurs indiqué que la meilleure réussite de l’équipe serait de faire connaître le Sénégal par ce qu’il incarne et valoriser notre code des investissements.