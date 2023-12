Expo Doha 2023 / Moctar Sèye, Président Chambre des métiers de Thiès : " Nous sommes venus montrer notre savoir-faire sur l'artisanat "

Venu représenter l'union nationale des chambres de métiers du Sénégal à l'Expo Doha 2023-2024, le président de la chambre des métiers de Thiès se réjouit de la participation du Sénégal. A cet effet, Makhtar Sèye est revenu sur les critères de sélection des artisans basés sur les métiers qui vendent l'image du Sénégal mais aussi permettre aux acteurs de s'ouvrir au monde pour nouer des partenariats. " formaliser leur business, la qualité de service et des produits" dit-il. Revenant sur le Made In Sénégal, il a signifié que " le Sénégal a le droit comme les autres pays de montrer ses créations pour mieux valoriser les ressources locales et le seul moyen, c'est de structurer le secteur" fait-il savoir.