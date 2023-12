Expo Doha 2023-2024 : « Nous sommes persuadés qu’il y aura une nouvelle relance de la coopération des deux pays » (Commissaire général)

Le commissaire général de l’Expo Doha 2023-2024 a magnifié la présence du Sénégal à cette Expo. Selon Badara Tafa, la participation du Sénégal est unevaleur ajoutée à cet évènement.





« La présence du président Macky Sall parmi nous le jour de l’inauguration et son entretien avec l’Emir ainsi que le Forum économique qui a lieu ont permis de découvrir beaucoup de chantiers et de domaines de collaboration », note-t-il.





Ainsi il présage que la coopération entre les deux pays sera relancée. « Nous allons y travailler à l’avenir et sommes persuadés qu’il y aura une nouvelle relance de la coopération des deux pays », conclut-il.