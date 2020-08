Explosion au Liban : « Avec ces 200 à 300.000 gens errant dans les rues, le peuple a besoin d'aide » (Gass Essedine)

Le Sénégal et la communauté libanaise installée depuis longtemps dans le pays ont vécu difficilement la récente explosion qui a fait d’immenses dégâts à Beyrouth et environs. Gass Essedine, connaissant bien le peuple Libanais dont il est issu, à l'occasion d’une cérémonie de solidarité, a estimé qu’il était urgent de venir en aide au peuple Libanais qui est dévasté par cette tragédie.

" Il y'a à l'heure actuelle plus de 200.000 personnes qui se retrouvent sans abri. C'est une situation catastrophique", regrettera le sénégalo-libanais...