Exploitation minière : L’invite du PM Amadou Ba aux acteurs de l’industrie extractive

Le Premier ministre a présidé, au nom du président de la République, Macky Sall, la 7e édition du Salon International des Mines (SIM), ce mardi 3 au Centre International de Conférences Abdou DIOUF (CICAD). Une belle occasion pour Amadou Bâ de lancer un appel aux acteurs du secteur minier. « Le travail a permis de mettre en évidence des indices de minéraux critiques et stratégiques qui sont indispensables pour soutenir la transition énergétique et technologique » a poursuivi le chef du gouvernement qui n’a pas manqué d’exhorter les acteurs de l’industrie minière au respect des meilleures normes d’exploitation, en tenant compte du bien-être des populations et de la protection de l’environnement.







Sur ce point précis, le Premier Ministre Amadou Bâ a insisté sur la dynamique d’émergence impulsée par le Président Macky Sall pour un mieux-être social, basé sur une redistribution équitable des fruits de la croissance.







« L’exploitation de nos ressources doit se faire dans un cadre de bonne gouvernance et de développement durable. Elle doit aussi contribuer à asseoir une dynamique de croissance pouvant générer de meilleures conditions de vie par la création d’un cadre favorable à la formation et à l’emploi des jeunes. Elle doit être sous-tendue par une transparence sans équivoque. C’est pourquoi, le président de la République Macky Sall a engagé le gouvernement à publier l’ensemble des conventions et contrats miniers signés afin de permettre à tout Sénégalais qui le souhaite, d’avoir la bonne information et d’instaurer un climat de confiance entre les acteurs » a-t-il martelé.