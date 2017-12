Exclusif/Nommé Directeur général du Soleil en Conseil des ministres : Yakham Mbaye revient en force, mais sur un terrain miné

Aujourd’hui, en réunion du Conseil des Ministres, le Président de la République a nommé son ancien ministre Secrétaire d’Etat à la Communication (juillet 2014 à septembre 2017) au poste de Directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication (SSPP) Le Soleil.

Le deuxième plus important médias d’Etat doté d’un budget de plus d’un milliard de francs Cfa, et aux commandes duquel il va remplacer Cheikh Thiam qui y a fait plus de dix ans. Une bonne affaire quand on sait que le Directeur général du Soleil est mieux rémunéré qu’un ministre.



Mieux loti qu’un ministre



Avec cette mesure, Macky Sall met fin aux interrogations et rumeurs persistantes autour du retour aux affaires d’un de ses combattants les plus en vue, Yakham Mbaye. En effet, il se susurrait que l’embelli annoncé entre les deux, juste après la démission spectaculaire du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr), de l’ancien ministre, en septembre dernier, dans la foulée du remaniement du gouvernement, n’était que de façade. Et qu’entre ces deux compagnons de longue date les choses s’étaient gâtées encore.

En vérité, l’affaire était ficelée depuis plus de trois mois et connue d’une poignée de personnes, avant de sembler être comprise suite à la démission de l’Apr de Yakham Mbaye pour cause de guéguerre politicienne.



Plus d’un milliard de budget



Si le Président Macky Sall a placé à la tête du Soleil ce fédayin, qui a déjà prouvé ses capacités de combattants, c’est parce qu’on lui prête la ferme volonté de redresser cette entreprise publique, et de l’armer considérablement pour le jeter dans la bataille de l’information et de la communication, qui va faire rage d’ici l’élection présidentielle de février 2019. En somme, faire du Soleil jugé très timoré, un des outils de vente des actions et du bilan présidentiels. Une mission qui colle parfaitement au profil du tout nouveau Directeur général.

En effet, Yakham Mbaye aux commandes du Soleil, c’est un ancien journaliste et Directeur d’entreprise de presse expérimentés, qui revient sur un terrain connu, mais miné.



Vers un Soleil plus engagé



Directeur général de Com7 de 2002 à 2010, alors première entreprise de presse privée du Sénégal forte de centaines d’employés, il fut en même temps Directeur de la radio et des publications du groupe de presse éponyme : 7Fm, Tract, Info7 et Le Populaire, un quotidien qui se signala alors par un engagement poussé dans la lutte de Macky Sall contre le Président de l’époque, Me Abdoulaye Wade. En mars 2010, Yakham Mbaye démissionnait de Com7 pour fonder, en octobre 2011, le quotidien Libération.

Cependant, Le Soleil pourrait être une autre paire de manches, au regard de la forte tension sociale qui y prévaut depuis plusieurs mois : les syndicats-maison réclamant le départ du Directeur général, Cheikh Thiam, accusés de tous les péchés d’Israël.