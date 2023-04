Évènement mars: Guy Marius Sagna appelle à la mise en place d’un «collectif des familles des détenus politiques»

Dans une conférence de presse tenue ce 12 avril au siège de Frapp pour dénoncer les arrestations de partisans et leaders de l’opposition, le député du peuple Guy Marius Sagna s’indigne contre cette situation. Ainsi toujours dans leur ligne directrice, le Frapp en compagnie de NGouda Mboup frère d'Alioune Badara Mboup coordonnateur départemental de Pastef arrêté depuis 15 mars mars passé, par la voix Guy Marius Sagna, appelle à la mobilisation des différentes familles, des personnes, personnalités et militants arrêtés que ce dernier considère des détenus politiques.



Ailleurs dans sa prise de parole l’honorable député Guy Marius Sagna assure que «si un policier tue un manifestant sans qu’il ait une enquête, c’est parce que le Président macky Sall a donné un permis de tuer aux forces de défenses et de securuité». Pour clore son propos, le député et membre de Frapp appelle à la mise place d’un « collectif des familles des détenus politiques »