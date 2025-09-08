« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

Un scénario digne d’un film d’action s’est joué le 2 septembre dernier derrière les hauts murs du Camp pénal de Liberté VI. Selon les révélations du quotidien Libération, un détenu condamné à quatre ans de prison pour vol en réunion a réussi à s’évader avant d’être rapidement rattrapé par les forces de sécurité, à quelques mètres seulement de sa cellule de départ.
Une coupure d’électricité, une fuite audacieuse
Il était environ 20 heures lorsque le détenu M. Ndiaye a profité d’un concours de circonstances inattendu. Alors que des prisonniers transférés de Rebeuss venaient d’arriver et qu’une brève coupure d’électricité plongeait les lieux dans l’obscurité, l’homme a tenté le tout pour le tout. Selon Libération, il aurait escaladé la toiture du Quartier de haute sécurité, franchissant barbelés et obstacles dans un silence tendu.
Un agent posté au mirador l’a rapidement repéré et procédé à des tirs de sommation. Mais, malgré la riposte sécuritaire, M. Ndiaye a réussi à filer, semant ses poursuivants dans l’enceinte de la prison.
Fin de cavale… derrière une autre enceinte
L’évasion, aussi spectaculaire que risquée, n’aura toutefois pas duré bien longtemps. Le fugitif a fini sa course dans le camp du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Sékou Mballo, situé juste à proximité. Neutralisé avec l’appui du personnel, il a été reconduit manu militari sous les verrous.
Une enquête ouverte
Les autorités pénitentiaires ont ouvert une enquête pour déterminer les zones d’ombre de cette tentative d’évasion. Comment un détenu a-t-il pu franchir les barrières d’un quartier réputé « haute sécurité » ?
Une coupure d’électricité, une fuite audacieuse
Il était environ 20 heures lorsque le détenu M. Ndiaye a profité d’un concours de circonstances inattendu. Alors que des prisonniers transférés de Rebeuss venaient d’arriver et qu’une brève coupure d’électricité plongeait les lieux dans l’obscurité, l’homme a tenté le tout pour le tout. Selon Libération, il aurait escaladé la toiture du Quartier de haute sécurité, franchissant barbelés et obstacles dans un silence tendu.
Un agent posté au mirador l’a rapidement repéré et procédé à des tirs de sommation. Mais, malgré la riposte sécuritaire, M. Ndiaye a réussi à filer, semant ses poursuivants dans l’enceinte de la prison.
Fin de cavale… derrière une autre enceinte
L’évasion, aussi spectaculaire que risquée, n’aura toutefois pas duré bien longtemps. Le fugitif a fini sa course dans le camp du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Sékou Mballo, situé juste à proximité. Neutralisé avec l’appui du personnel, il a été reconduit manu militari sous les verrous.
Une enquête ouverte
Les autorités pénitentiaires ont ouvert une enquête pour déterminer les zones d’ombre de cette tentative d’évasion. Comment un détenu a-t-il pu franchir les barrières d’un quartier réputé « haute sécurité » ?
Autres articles
-
Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques
-
Six Sénégalais enlevés au Mali : l’un des kidnappés retrace le film de l'enlèvement
-
Intégration africaine et affaires étrangères : La première réaction de Cheikh Niang, nouveau chef de la diplomatie sénégalaise
-
Kédougou : 3 trafiquants interpellés avec du chanvre indien, du Tramadol et une moto saisis
-
Culture rattachée au Tourisme et à l'Artisanat : les avis partagés des acteurs sur le choix d’Amadou Ba