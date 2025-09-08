« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI


« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI
Un scénario digne d’un film d’action s’est joué le 2 septembre dernier derrière les hauts murs du Camp pénal de Liberté VI. Selon les révélations du quotidien Libération, un détenu condamné à quatre ans de prison pour vol en réunion a réussi à s’évader avant d’être rapidement rattrapé par les forces de sécurité, à quelques mètres seulement de sa cellule de départ.
 
Une coupure d’électricité, une fuite audacieuse
 
Il était environ 20 heures lorsque le détenu M. Ndiaye a profité d’un concours de circonstances inattendu. Alors que des prisonniers transférés de Rebeuss venaient d’arriver et qu’une brève coupure d’électricité plongeait les lieux dans l’obscurité, l’homme a tenté le tout pour le tout. Selon Libération, il aurait escaladé la toiture du Quartier de haute sécurité, franchissant barbelés et obstacles dans un silence tendu.
 
Un agent posté au mirador l’a rapidement repéré et procédé à des tirs de sommation. Mais, malgré la riposte sécuritaire, M. Ndiaye a réussi à filer, semant ses poursuivants dans l’enceinte de la prison.
 
Fin de cavale… derrière une autre enceinte
 
L’évasion, aussi spectaculaire que risquée, n’aura toutefois pas duré bien longtemps. Le fugitif a fini sa course dans le camp du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Sékou Mballo, situé juste à proximité. Neutralisé avec l’appui du personnel, il a été reconduit manu militari sous les verrous.
 
Une enquête ouverte
 
Les autorités pénitentiaires ont ouvert une enquête pour déterminer les zones d’ombre de cette tentative d’évasion. Comment un détenu a-t-il pu franchir les barrières d’un quartier réputé « haute sécurité » ?
Lundi 8 Septembre 2025
