Evaluation des préparatifs du Grand Magal de Touba : « Nous avons atteint 92% de réalisations… » (Antoine Félix Diome, MINT)

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est rendu ce matin dans la cité religieuse à Touba pour une réunion d’évaluation des préparatifs du Grand Magal. Une réunion qui s’est tenue en présence du porte-parole du Khalife général, mais aussi des autres services de l’Etat. Le travail a débuté le 6 juin à Ndam jusqu’à nos jours avec un travail continue en rapport avec le comité d’organisation du Grand Magal de Touba.





D’après le ministre de l’intérieur qui prenait la parole pour la clôture de la réunion d’évaluation, c’est le président de la République qui lui a instruit de transmettre ses chaleureuses salutations au khalife Serigne Mountakha. Selon Antoine Félix Abdoulaye Diome, tous les services de l’Etat se sont bien investis pour accomplir le travail que le chef de l’Etat a voulu pour le Magal de Touba de cette année. En effet, le Magal va être célébré en plein hivernage. Une raison pour que les efforts dans le domaine de la gestion des eaux et des inondations soient multipliés.





C’est un travail qui doit être pérennisé d’après le ministre de l’intérieur car, Touba est une ville qui s’agrandit. D’ailleurs, l’Etat est bien conscient de l’accompagnement dans le domaine notamment de l’assainissement, de l’élargissement des voies, du goudronnage, bref, les investissements... C’est d’ailleurs, pourquoi plus de 20 milliards ont été injectés dans le cadre notamment de l’assainissement pour une continuité dans le cadre de la résolution des difficultés liées à ces facteurs. Le ministre de l’intérieur annonce que 92% de réalisations ont été atteintes. Les 8% restant feront objet d’un suivi par le gouverneur sur instruction du ministre de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome.





Aussi, il faudra rappeler que l’Onas et ses travaux d’assainissement, de même que la distribution de l’eau avec les 32 forages de l’Ofor sont à saluer, estime le ministre. A cela s’ajoute un don particulier de l’Etat de 20 camions citernes pour augmenter la distribution de l’eau à Touba.