Évaluation des politiques publiques : Les députés ne sont pas très outillés pour… Il nous faut en savoir plus » (Ibrahima Baba Sall, Député)

Une session de sensibilisation et de partage sur les techniques et outils d’évaluation des politiques environnementales, s’est ouverte hier à l’initiative de Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) à l’endroit du réseau des Parlementaires pour la protection de l’environnement (REPES) qui suscite de nouvelles attitudes visant à évaluer l’action du gouvernement sur les questions environnementales et institutionnaliser le recours aux évidences scientifiques dans l’évaluation des politiques environnementales.



Pour le Président du Repes, le député Ibrahima Baba Sall, cependant les députés ne sont pas suffisamment outillés pour ce type d'évaluation qui devrait leur permettre de faire des évaluations correctes et formuler les recommandations idoines...