Étude sur la situation des enfants de 0 à 3 ans / Comment améliorer les espaces publics : Imagination Africa pose le débat.

39% des parents réclament des espaces de jeux, tandis que pour 92.000 personnes, il n’y a qu’un espace public disponible d’après une étude faite sur la situation des enfants dans 3 communes, à savoir Guédiawaye, Yoff et Sacré-Cœur, l’idée de cette enquête est de voir à travers une amélioration de l’environnement des tout petits, comment assurer la croissance. Imagination Africa, en partenariat avec Yux Dakar, a posé le débat ce mardi autour d’un panel pour voir comment à travers une amélioration de l’environnement des tout petits l’on pourrait mieux assurer leur croissance.



À cet effet, la fondatrice et directrice de Imagination Afrika, Karima Grant Abbot a expliqué sur la base d’une enquête menée dans la capitale, que l’environnement n’est pas pourvu d’espace de jeu et d’épanouissement comme les jardins, que les moyens de transport ainsi qu’une qualité de l’air ne sont pas au rendez vous, alors pour tout cela, les communautés ont réclamé des espaces publics, dispensaires, ainsi qu’une amélioration du transport pour une nouvelle conception au regard des enfants …