Étude sur l'accroissement de la production locale de matériaux abordables pour le logement : le ministère réunit les acteurs pour un record de croissance démographique

Entre législations inefficaces, insuffisance de financement et manque de volonté politique, l’accès au logement pour tous au Sénégal semble avoir été exclu du débat socio-économique, au lendemain des indépendances africaines. Un enjeu crucial, dont l’État du Sénégal semble de mieux en mieux saisir l’importance ces dernières années. Ce Mardi 31 janvier 2023, à l'hôtel Terrou Bi, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, par la direction de la construction et de l'habitat, a lancé officiellement l'étude sur l'accroissement de la production locale de matériaux abordables pour le logement.

Amadou Thiam, DG de la construction et de l'habitat affirme que le président de la République a lancé un vaste programme intitulé 100.000 logements et ce programme a permis de se rendre compte que : " si nous n'accompagnons pas le secteur privé dans un certain nombre d'intrants du bâtiment, nous allons continuer à grever la balance des exportations du Sénégal parce qu’on a vu dans les chiffres que pour plus de la moitié des produits qui entrent dans le bâtiment, malheureusement ils sont importés de l'étranger... Avec la Covid-19 et la guerre de l'Ukraine nous nous sommes rendu compte que le fait de ne pas avoir une certaine forme d'autonomie des matériaux pouvait être un frein dans la construction de nos projets à date..." a-t-il déclaré.

Il ajoute que l'État du Sénégal a une obligation de permettre aux Sénégalais d'avoir l'accès au logement et pour cela le fonds pour l'habitat social a mis en place l'ensemble des commandes nécessaires pour accompagner les demandeurs à acheter les logements.

Il a terminé son intervention en faisant savoir qu’on a commencé à livrer des clés de logement, et donc 1000 logements sont déjà disponibles...