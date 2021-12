Etat d’avancement de la mission de réception en usine des installations des aéroports de Saint-Louis et Ourossogui-Matam

les DVOR des aéroports de Saint-Louis et d’Ourossogui-Matam, qui sont des systèmes de positionnement radioélectrique permettant aux aéronefs de se situer dans l’espace et de naviguer en toute sécurité en suivant des routes bien définies (radial) ;

les ILS (Instrument Landing System) de l’aéroport de Saint-Louis. C’est un système d’atterrissage aux instruments constitué

d’un Localizer qui donne à l’aéronef en phase d’atterrissage l’axe de la piste ;

d’un Glide Path qui donne la bonne pente de descente de façon à ce que l’avion n’atterrisse ni avant, ni après le point cible ; et

d’un DME (Distance Measuring Equipment) qui permet au pilote de savoir à tout moment la distance qui le sépare du point cible.

M. Souleymane NDIAYE - Directeur des Infrastructures aéroportuaires au Ministère du Tourisme et des Transports aériens (MTTA), Chef de la délégation ;

M. Serigne TOB - Chef du Service de la sécurité des aérodromes à l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) ; et

M. Alpha DIAGNE - Directeur adjoint de l'Ordonnancement des Dépenses publiques au Ministère des Finances et du Budget (MFB).

Dans le cadre de l’exécution du Programme de Reconstruction des aéroports du Sénégal (PRAS), la première phase de la mission technique de réception en usine des installations d’aides à la navigation aérienne des aéroports de Saint-Louis et Ourossogui-Matam s’est achevée à Asker, en Norvège ce vendredi 03 décembre 2021, avec la signature du certificat de recette par le Chef de Délégation M. Souleymane NDIAYE, Directeur des Infrastructures aéroportuaires au Ministère du Tourisme et des Transports aériens et M. Zdeněk VENKRBEC, Directeur adjoint à TRANSCON, l’entreprise tchèque maître d'œuvre du projet.Cette première phase, qui a débuté le 17 novembre 2021, a consisté à vérifier, pour les installations fournies, le respect des clauses du contrat en termes de spécifications techniques quantitatives et qualitatives et la conformité aux normes internationales et nationales, notamment les Règlements aéronautiques du Sénégal.Ainsi, la mission a validé auprès d’INDRA NAVIA AS Asker, une entreprise de référence mondiale dans le domaine des aides à la navigation aérienne les installations suivantes :La délégation de la mission est composée pour cette première phase de :La seconde phase de la recette en usine se déroule en République Tchèque du 04 au 13 décembre 2021 et concerne les installations d’énergie et de balisage lumineux d’aéroports, les équipements météorologiques, les hangars modulaires de Tour de contrôle et Terminal.Cette phase verra la présence d’autres experts dont M. Saydou BA de l’AIBD.