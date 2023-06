Et si on l’écouté… ( par Mansour kebe )

​Le 21 Février 2021, depuis Nouakchott, j’avais alerté sur la situation alarmante de mon pays à travers une correspondance intitulée « Mon pays va mal ». Une publication largement partagée dans la presse sénégalaise et les réseaux sociaux.



J’avais alerté sur la légèreté de nos jugements maladroits et sans fondements à l’endroit des uns et des autres. J’avais souligné que c’est les grands événements qui produisent les grands hommes et non les réseaux sociaux.



Deux ans après, force est d’accepter que mon Pays est au fond du gouffre. Quinze morts en 3 jours de manifestations. C’est trop, on pouvait éviter ce drame. !!! Le Président Macky Sall a lancé son dialogue dans son Palais.



Le lendemain, le peuple a lancé le sien dans la rue. Il n’est pas question ici de savoir quel dialogue prendra le déçu, mais c’est de se dire où allons-nous ? C’est dans ces moments cruciaux que j’interpelle l’homme de la situation, je veux nommer Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, Président du PUR.



Face à Diouf, à Wade et actuellement à Sall, Serigne Moustapha Sy a toujours été au côté du peuple. Une constance jamais égalée dans notre cher pays. C’est cette légitimité qui lui permet de communier avec les sénégalais.



Guide religieux respecté, Président du PUR parti politique devenu incontournable dans l’échiquier politique, SY Demba, Al Maktoum vous êtes l’homme de la situation, le peuple vous écoute. Sortez-nous de cette impasse.



Député de la diaspora Afrique du Nord Mansour kebe