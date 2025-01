Est RDC: le Rwanda en "posture défensive durable" au vu de la "menace"

Le Rwanda a indiqué dimanche soir se placer dans une "posture défensive durable" au vu de l'évolution des combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), quelques heures après que l'ONU l'appelé expressément à se retirer de cette région.



"Ces combats près de la frontière rwandaise continuent de présenter une menace sérieuse à la sécurité du Rwanda et à son intégrité territoriale, et requièrent une posture défensive durable du Rwanda", a déclaré le ministère rwandais des Affaires étrangères dans un communiqué.