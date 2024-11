Escroquerie à la Mode : Quand deux jeunes filles volent des produits cosmétiques en toute discrétion sans laisser de trace

Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, les prévenues ont avoué leur culpabilité. La première, Adji Nogaye Seck, qui comparaissait en liberté provisoire, et Codou Ndiaye, sous mandat de dépôt, ont reconnu les faits. Toutefois, en l’absence des parties civiles à l’audience, l’avocat de la défense, Me Ousseynou Ngom, a plaidé la clémence, soulignant leur immaturité et leur attitude influencée par la jeunesse.



Me Ngom a insisté en affirmant : “C’est des gamines. Ce qu’elles ont fait dépasse l’entendement. Difficilement, elles peuvent soutenir le regard du public lorsqu’elles répondaient à vos questions.” Il a aussi précisé que les commerçants avaient pardonné et s’étaient même désistés, appelant ainsi à la clémence du tribunal.



Malgré ces plaidoiries, le procureur a requis une peine de 6 mois de prison, dont 1 mois ferme. Finalement, Adji Nogaye Seck et Codou Ndiaye ont été condamnées chacune à 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a également réservé les intérêts civils des plaignants, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à une éventuelle indemnisation des commerçants escroqués.



Cette affaire met en lumière les risques croissants des escroqueries en ligne, et en particulier dans le secteur des produits cosmétiques, où des individus malintentionnés cherchent à profiter de la confiance des commerçants en exploitant les commandes à distance. Selon Les Échos, ce n’est qu’une question de temps avant que de nouvelles stratégies de fraude émergent, dans un environnement où les transactions électroniques sont de plus en plus courantes.

Un stratagème audacieux de deux jeunes filles, Adji Nogaye Seck et Codou Ndiaye, a conduit à une condamnation pour escroquerie portant sur des produits cosmétiques. Les deux comparses, résidant à Keur Massar, ont réussi à duper plusieurs commerçants en passant commande en ligne avant de disparaître avec la marchandise. Mais leur plan bien huilé n’a pas échappé aux autorités, et elles ont été jugées pour leurs agissements.Selon Les Échos, Adji Nogaye Seck et Codou Ndiaye ont élaboré un modus operandi soigné pour tromper les commerçants en ligne. Elles se sont d’abord rendues sur Internet, où elles ont passé plusieurs commandes de produits cosmétiques. Adji Nogaye Seck a commandé des produits d’une valeur de 100 000 F CFA auprès de Thierno Ibrahima Diallo, tandis que Codou Ndiaye a fait deux commandes : une de 85 000 F CFA auprès de Mouhamed Seck et une autre de 125 000 F CFA auprès de Thierno Seck.Le plan parfait… jusqu’à la disparitionPour assurer la réussite de leur escroquerie, les deux jeunes filles ont demandé à ce que les marchandises leur soient livrées à domicile. Les commerçants, n’ayant aucune raison de se méfier, ont accepté. Les livreurs ont ensuite été invités à se rendre devant une maison que les deux jeunes filles avaient soigneusement choisie. Là, elles ont récupéré les produits et demandé aux livreurs d’attendre dehors, le temps qu’elles procèdent au paiement.Mais une fois à l’intérieur, Adji et Codou ont filé à toute vitesse, disparaissant avec la marchandise. Après avoir patienté en vain, les livreurs ont vite compris qu’ils avaient été victimes d’une arnaque. Heureusement, grâce aux numéros de téléphone utilisés pour passer les commandes, les autorités ont pu localiser les jeunes filles en quelques heures et les interpeller.Les révélations et la condamnation