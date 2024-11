Erreur fatale : un voleur appelle par mégarde sa victime pour vendre ses propres téléphones volés

Dans un rebondissement digne d’une comédie d’erreurs, un jeune homme du nom de A. Baldé a été pris à son propre piège après avoir volé cinq téléphones et un casque MP3 à ses collègues endormis. Selon L’Observateur, le malfaiteur avait subtilisé les biens de ses compagnons avant de disparaître et de se rendre à Diamniadio, avec pour objectif de vendre les objets volés au marché de Colobane, célèbre à Dakar pour ce genre de transactions.



Le sort lui a cependant joué un mauvais tour. A. Baldé, en tentant de contacter son complice pour organiser la vente, a malencontreusement appelé l’une de ses victimes, A. Sow. Saisissant cette chance inespérée, la victime a orchestré un piège en organisant un rendez-vous avec Baldé. À son arrivée, Baldé a eu la désagréable surprise de se retrouver face à face avec Sow, qui a immédiatement alerté les autorités.



L’Observateur précise que lors de son procès au tribunal de Thiès, Baldé a nié le vol des téléphones, bien que le casque MP3 de l’une des victimes ait été retrouvé en sa possession. Le tribunal, convaincu de sa culpabilité, l’a condamné à deux ans de prison, dont trois mois ferme, et a ordonné le paiement des dommages aux victimes. Ce cas révèle comment une simple erreur de numéro a permis de démanteler un vol et de rendre justice aux victimes.