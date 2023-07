Équipement rural : Aly Ngouille Ndiaye réceptionne 89 voitures et 53 motos destinés aux Services du MAERSA.

Dans le cadre de ses activités, le Ministre de l’Agriculture, de l’Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé ce Jeudi 27 juillet à la réception de véhicules et motos qui seront mis à la disposition des différentes directions dudit ministère. Au total c’est 89 voitures de service et 54 motos qui ont été affectées à l’ANCAR, la DPV et toutes les directions régionales et départementales du MAERAA.

Selon le Ministre Aly Ngouille Ndiaye, ce programme tourne autour de 180 Millions de dollars et concerne aussi le Ministère de l’élevage. « C'est dans le cadre de ce programme que nous avons bénéficié de ce financement . C’est aussi une vieille doléance des structures du ministère surtout au niveau des structures déconcentrées. On a fait des tournées et on s'est rendu compte qu'au niveau départemental comme au niveau régional. C’est un programme qui comprend 89 véhicules et 54 motos. Et les 89 véhicules devraient permettre l'équipement des quatorze directions régionales et des quarante six services départementaux. Je pense que ça permettrait aux services, notamment la DPV, ANCAR et toutes les autres directions du ministère, de pouvoir circuler… », a-t-il souligné.

À l’en croire, c’est une vieille doléance qui est réglée. « On n’a même pas voulu attendre plus longtemps, compte tenu de l'arrivée de l'hivernage. Tous les 89 véhicules sont déjà disponibles à Dakar et sont immatriculées. Aujourd’hui nous avons réceptionné les 23 véhicules et les 54 motos. J’ai demandé que les directeurs qui sont plus éloignés et les chefs de service viennent d'abord chercher leurs dotations et au fur et à mesure, on va leur remettre le reste », a ajouté le Ministre de l’Agriculture, de l’Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire.