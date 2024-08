Équipe nationale : Vers un forfait de Lamine Camara, Pape Daouda Diong en renfort…

Selon le journal Source A, le milieu de terrain du RC Strasbourg, Pape Daouda Diong, devrait être appelé par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, dans les prochaines heures.



Il est envisagé qu'il prenne la place de Lamine Camara, le joueur de l’AS Monaco, qui pourrait être contraint de renoncer à la sélection.



Bien que la nature de la potentielle blessure de Camara n'ait pas encore été précisée, Aliou Cissé a mentionné lors de sa conférence de presse ce vendredi que certains joueurs étaient surveillés et que le staff médical et technique était prêt à gérer d'éventuels forfaits.



Dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal affronte le Burkina Faso (6 septembre) à Dakar et puis le Burundi trois jours plus tard à l’extérieur.