Équipe nationale : Premier galop d'entraînement pour Sadio Mané et Édouard Mendy, Ismaïla Sarr également attendu... Sény Dieng dans le groupe...

Les rangs de la tanière commencent à bien se garnir. Après un regroupement qui s'est fait au compte-gouttes depuis le 27 décembre dernier, Aliou Cissé peut enfin compter sur la quasi totalité de son groupe de 27 joueurs convoqués. Désormais seuls Cheikhou Kouyaté, Alfred Gomis et Ismaïla Sarr manquent à l'appel de la sélection nationale, les deux premiers à cause de la Covid-19 et le dernier cité retenu par son club suite à sa blessure...



À noter l'arrivée groupée de Sadio Mané (Liverpool) et Édouard Mendy (Chelsea), qui ont voyagé dans le même avion et rejoint la tanière dans la nuit du dimanche au lundi. Il aura donc fallu attendre la 6ème séance d'entraînement pour voir Sadio Mané et Édouard Mendy rejoindre la tanière et participer au galop avec le groupe.



Ce lundi, c'était au tour du gardien international sénégalais des Queens Park Rangers, Sény Dieng de rejoindre le reste du groupe en début de soirée. Le portier de QPR aura à peine quelques galop dans les jambes avant le début de la CAN à partir du 09 janvier.



Des joueurs importants pour la team Sénégal qui entame le dernier virage avant de rejoindre Cameroun et la ville de Bafoussam où ils devront établir leur camp de base avant de disputer leur première sortie le 10 janvier 2022 contre le Zimbabwe.



Précisons que dans la suite du bras de fer qui oppose actuellement la fédération sénégalaise de football et la direction du club anglais, Watford décidé à retenir Ismaïla Sarr, la situation semble avoir évolué. Les dernières informations glanées laissent penser que le Sénégalais devrait rejoindre la tanière ne serait-ce que pour faire constater sa blessure par les médecins sénégalais.



Dans la foulée, un rendez-vous médical est également évoqué en Espagne, précisément à Barcelone où Iso devrait se rendre pour des examens complémentaires, le 10 janvier prochain soit le jour du premier match du Sénégal à la CAN. Toutes choses qui laissent croire que le forfait se profile peut-être à l'horizon...