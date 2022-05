Équipe nationale : Boubacar Kamara un « K » mal géré par Aliou Cissé et la FSF ?

Sur le cas Boubacar Kamara (22 ans), le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, s’est montré très nerveux pour ne pas dire extrêmement agacé, ce lundi, à l’occasion de la conférence de presse organisée par la fédération sénégalaise de football (Fsf) en perspective des éliminatoires de la CAN 2023. Un dossier très sensible dont la gestion par les autorités en charge du football sénégalais, laisse encore planer le doute…

Au moment de répondre aux questions ayant trait au joueur, Bouba Kamara, et le fait qu’il ait « échappé » à la Fsf, doublée par celle française, Cissé s’est montré très acerbe, le visage fermé, il a déclaré. « Je préfère qu’on nous parle surtout des joueurs qui sont intéressés et qui sont-là que de parler d’un joueur qui n’est pas là », a froidement lancé le technicien sénégalais.

Sans prendre de gants, avec aucune envie de s’épancher sur ce sujet pour le moins frustrant, Cissé martèle : « C’est la conférence de l’équipe nationale du Sénégal, parlons un peu de notre équipe, parlons de nos matches qui sont en train d’arriver… Je vous garantis que le cas Boubacar Kamara ne va pas prendre toute la conférence de presse, ce n’est pas possible ! »



Une réponse sèchement servie par le sélectionneur des Lions qui a toutefois avoué qu’en réalité, il n’a jamais été directement en contact avec le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille (OM.) « Entrer en contact oui, mais est-ce que je lui ai parlé ? Non ! »

Comment peut-on expliquer la posture assez étonnante d’Aliou Cissé qui, à aucun moment, n'a pu joindre par téléphone le joueur ou même tenter de le rencontrer directement comme il a eu à le faire, par le passé, pour d’autres binationaux.



D’autant qu’il y a quelques jours, l’agent de Boubacar Kamara, Housseimi Niakhaté avait interpellé avec fermeté et assurance le coach des Lions et la Fsf « Qu’Aliou Cissé et la Fédération disent la vérité aux Sénégalais » La vérité serait que son joueur n’a reçu aucune demande, proposition ou même un quelconque signal officiel pour éventuellement rejoindre la tanière.



Là encore, Aliou Cissé n’a pas tardé à apporter la réplique « Son agent (Housseimi Niakhaté) ce n’est pas notre interlocuteur. On ne parle pas avec les agents. La fédération ne parle pas avec les agents… Je pense que Boubacar Kamara a fait un choix… »

Autrement dit, les personnes en charge du dossier sous la direction de la Fsf auraient mené un travail de l’ombre pour convaincre le nouveau joueur d’Aston Villa. « On a une façon de travailler qui fait qu’il y a des gens qui s’approchent du dossier, qui travaillent sur le dossier ce qui fait qu’à un moment donné on a des retours ou on n'en a pas… » Dans ce cas, quels ont été les retours issus de ce dossier ?



Dans la mesure où jusque-là, rien ne laisse croire que Kamara (ancien capitaine de la sélection espoirs française) avait donné sa parole au Sénégal ou décidé de suivre logiquement la voie de la sélection française A, lui qui a fait toutes ses classes avec les bleuets (48 sélections entre les U17 et les U21 français.)

Bouba Kamara, aurait-il tout bonnement décliné l’offre de la fédération sénégalaise de football (Fsf) préférant aller jouer pour son pays natal, la France ? La question reste entière dans la mesure où chacune des parties engagées semble jouer la carte du clair-obscur.

Ce n’est pas de notre faute, c’est l’autre qui a fait son choix… Car pour Aliou Cissé il n'y a pas de doute :

« C’est son choix, il faut le respecter. On ne va pas passer tout le temps à parler de Boubacar Kamara.»

Lors de la conférence de presse, le sélectionneur sénégalais a même enfoncé le clou en avouant « qu’en réalité, il n'y a pas de cas Boubacar Kamara… C’était le profil de Pape Guèye qu’on était allé chercher… Mais on regardait aussi le profil de Boubacar Kamara… » Le dossier Pape Guèye était en réalité prioritaire à celui de Bouba Kamara qui n’aurait peut-être pas suscité le même engouement et les mêmes efforts.

Dans cet épisode pour le moins troublant, le média sportif français, l'Équipe avait mis le feu à la poudre en annonçant au mois d’avril dernier, que Bouba Kamara avait donné son accord de principe à la fédération sénégalaise. Finalement, c’est Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui prend les devant en convoquant le marseillais le 19 mai soit plus d’une semaine avant la publication de la liste d’Aliou Cissé. « Je lui ai dit, il y a une forte concurrence. Il y a d’autres joueurs qui ne sont pas là… mais c’était son objectif d’être international français, ce sera le cas pour lui cette fois-ci », avait fait savoir Deschamps, le 20 mai sur le compte Twitter de l’équipe de France.

Une convocation pas du tout fair-play pour beaucoup qui pensent qu’elle est destinée à ouvrir provisoirement la sélection française à Kamara et lui fermer celle de la tanière des Lions du Sénégal. La Fsf a-t-elle trop tardé à convoquer BK ? Ou bien ce dernier avait tout simplement déjà porté son choix sur la FFF ? L’énigme reste entière.L’un dans l’autre, ce chapitre est clos de l’avis tranché de Cissé qui préfère tourner la page et se concentrer sur les prochaines échéances qui attendent les Lions. « Le mec porte le maillot de l’équipe nationale, il jubile (finale de la CAN 2022, Sen vs Egy) et tout le monde dit qu’il va venir en équipe nationale. Il faut qu’on soit sérieux ! » Conclura-t-il.