Entretien avec le Ministre Ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME/Souleymane Diarrassouba confie être « pour la levée des subventions pour que les règles de compétitivité soient saines. »

Présent en Argentine dans le cadre de la MC11, le Ministre Ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME plaide pour l’amélioration et la facilitation des échanges entre la Côte d’Ivoire et le reste du monde. Pour Souleymane Diarrassouba, il faut aider les économies fragiles à mieux s’intégrer au système commercial multilatéral grâce à des réformes. Dans sa déclaration ministérielle, il a réitéré la position de son pays qui plaide pour la suppression des subventions liées au coton et à la pêcherie, pour lutter contre les activités non réglementées afin que les règles de compétitivité soient beaucoup plus saines dans l’OMC. Entretien avec Dakaractu…