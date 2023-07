Entretien / Aymérou Gningue crache ses vérités : « Je trouve quelque part irresponsable cette nouvelle tendance où chacun se voit un destin présidentiel »

Le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024. Comment pouvez-vous analyser ce choix du président ?







Ce qui fait la portée de cette décision, c'est qu'aucun argument de droit ne s'oppose à cette candidature. C'est par conséquent par choix personnel et volontaire que le président Macky Sall renonce à cette candidature. D'abord pour le respect de la parole donnée et comme acte de confirmation de sa conception du pouvoir comme sacerdoce au service de la nation et non au service de sa personne.



C'est pourquoi une telle décision avec le retentissement qu'elle a connu partout en Afrique et à travers le monde est une surprise pour les autres. Mais pas pour nous qui avons eu l'avantage de connaître l'homme dans le passé pour apprécier son sens de l'honneur dans bien d'autres circonstances. Juste vous rappeler qu'il s'était déjà prononcé sur la question dans son livre « Le Sénégal au cœur » où il écrivait que son mandat 2019-2024 était son deuxième et dernier mandat.







Vous étiez informé de la décision avant ?







Non je n’étais pas informé ! Simplement que je connais l'homme de 1993 jusqu’à nos jours et je sais qu'il a toujours cultivé le sens de l'éthique, de l'honneur et de la parole donnée en particulier. Je puis vous assurer que le président Macky Sall est un homme d'honneur pour qui la parole donnée vaut son pesant d'or.







Donc vous ne faites pas partie de ces membres de BBY qui soutenaient urbi et orbi la candidature du Président Macky Sall ?







Ceux qui ont soutenu sa candidature l’ont fait sur la base de son bilan élogieux, fruit du PSE que nous avons mis en œuvre et que nous déroulons comme référentiel de nos politiques économique et sociale dans la perspective de 2035. Mais son choix personnel a prévalu en définitive, ce que tout le monde respecte et avec nous le monde entier pour la belle leçon de sagesse et de dignité qu'il comporte. Vous constatez depuis lors sa présence et celle gratifiante du Sénégal sur toutes les grandes tribunes internationales.







Que dites-vous aussi de ceux qui soutiennent que le président Macky Sall n’avait pas d’autres choix ?







Que veux-tu qu'ils disent d'autre ? Une certaine opposition connue pour son nihilisme et son manque affligeant de sens de la retenue, de la mesure et de classe qui les enfonce de plus en plus dans l'isolement. Comme dit l'autre : ‘’tout ce qui est excessif devient à terme dérisoire.‘’ Il faut être vraiment borné pour oser nier toutes les belles réalisations matérielles et immatérielles du Président Macky Sall les 12 années qu'il est resté à la tête du Sénégal. C'est donc avec fierté qu'il va quitter la direction du pays, avec un profond sentiment du devoir accompli. Fierté que nous partageons avec lui de cette belle et grande aventure au service de notre peuple et de notre nation.







La bataille pour la succession du président Macky Sall est déjà lancée au sein de BBY. Une forme d’ébullition est notée de toute part. Quelle réaction de votre part ?







Il faut bien admettre que dans un tel contexte, il est tout à fait naturel que les ambitions s'expriment. Ceci est dans l 'ordre normal des choses.



Mais il est très important, pour tous les acteurs impliqués dans cette compétition interne, de ne jamais perdre de vue ce qui a toujours fait la force de notre coalition BBY. Cette force réside dans la qualité de sa gouvernance et dans l’unité dans nos rangs. De 2012 à nos jours, celui qui a incarné l'âme de BBY, le président Macky Sall a travaillé dans l’unité, dans la solidarité et dans la générosité. C’est pourquoi, il nous faut cultiver demain, si le choix d’un candidat est fait, le même esprit. Nous devrions oublier nos personnes, taire nos querelles et rassembler toutes nos forces autour du candidat choisi. Ce qui va nous conduire à la victoire finale. C’est le travail de groupe, la dynamique d'équipe et non les stratégies personnelles qui seront porteuses des victoires du 25 février 2024.







Le président et les leaders de Benno ont une connaissance suffisante de la coalition, des hommes et des femmes qui la composent pour dégager le profil le plus adapté pour rassembler et ratisser le plus large possible. L'enjeu est moins un enjeu de pouvoir personnel que notre capacité à rassembler large, au-delà de notre camp actuel et poursuivre l'approfondissement des réformes engagées dans la perspective de l'émergence à l'horizon 2035. Nos atouts pour gagner haut la main, c'est notre unité et notre cohésion autour du candidat choisi, le rassemblement de tous autour de Benno et de son leader le président Macky Sall.







Plusieurs candidatures sont annoncées au sein de BBY. À votre avis, quel est le meilleur profil pour votre coalition ?