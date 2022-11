Entreprenariat numérique : FREE lance sa 3e édition du « Free Innovation Xpérience »

Avec Talk&Taste, l'opérateur de téléphonie FREE a procédé ce jeudi au lancement de la 3eme édition du Free Innovation Xperience (FIX). Ce rendez-vous qui a réuni des entrepreneurs, acteurs du numérique, hommes d'affaires et institutions privées et publiques a choisi cette année, comme thème : « le financement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à chaque étape de leur croissance ». Dans sa perspective d’innovation et avec l’utilisation effrénée du digital, l’opérateur FREE s’inspire de la détermination des jeunes entrepreneurs concepteurs de projets innovants pour les accompagner dans le domaine du financement, et aussi, en termes de ressources humaines et matérielles. Pour cette édition, suivant le thème choisi, les jeunes disposant de leur projet vont être accompagnés par l’opérateur Free dans plusieurs domaines comme la santé, l’éducation, le Fintech etc et avec une sommes consistante pour la matérialisation de leurs projets. Un concours sera fait et à terme, les meilleurs projets seront primés comme durant les deux précédentes éditions.