Enterrement : famille, amis et collègues venus accompagner JP dans sa dernière demeure

Ce vendredi 8 septembre 2023, sous un ciel nuageux, le cimetière Saint-Lazare à refusé du monde. Famille, amis, collègues du monde du cinéma, et autorités s'étaient donné rendez-vous au cimetière pour accompagner Jean-Paul D’ Almeida dans sa dernière demeure.



Visage serré, des pleurs par ci et par là, l’enterrement de l'artiste émérite était plein d'émotions. Le son de cloche est le même : « JP était une personne extraordinaire et irréprochable! »