Enterrement JP : le maire de la ville de Dakar présente ses condoléances à la famille et au monde du cinéma.

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, venu assister à l’enterrement de Jean Paul D'Almeida qui a eu lieu ce vendredi 8 septembre 2023 au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, a pris la parole pour présenter à la famille du défunt et au monde du cinéma ses condoléances. "Au nom du Conseil municipal de la ville de Dakar, je tenais à présenter mes sincères condoléances à la famille de l’artiste Jean Paul D’Almeida et par ricochet à la famille de la culture sénégalaise. C’est une grosse perte. Jean Paul dans sa courte vie était un exemple et une référence pour la jeunesse sénégalaise" a témoigné après l’enterrement Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar.