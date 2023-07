Enseignants privés : les acteurs prônent la révision et la réadaptation des textes

À l'occasion du premier forum national de l'enseignement privé au Sénégal qui s'est tenu ce mardi 25 juillet 2023, le président du comité de pilotage dudit Forum, Mamadou Cissé, a fait savoir que ce forum constitue une première occasion de réunir tous les acteurs qui interviennent dans le secteur privé de l'éducation du Sénégal. Ainsi, les acteurs vont se réunir pendant deux mois pour tabler sur les problématiques et enjeux de l'enseignement privé.







Selon lui, les textes qui régissent l'enseignement privé doivent être revus. "Les problèmes sont d'ordre administratif, sur la gouvernance de l'enseignement privé, les textes qui régissent l'enseignement privé date des années 90. Et cela nécessite que l'enseignement privé doit revisiter ses textes et les réadapter au contexte des enjeux actuels. Aujourd'hui, l'enseignement privé compte plus de 3 500 établissements", déclare-t-il.







Il a également souligné le problème de financement qui plombe le fonctionnement normal des établissements privés avec la lourdeur des charges de fonctionnement.