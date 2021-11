Enseignants de l'APR : L'appel depuis Kaffrine de la coordonnatrice pour le rappel des troupes dans un réseau new look.

Depuis sa prise de fonction, la coordonnatrice du réseau des enseignants de l'Apr vient depuis Kaffrine, de lancer le rappel des troupes. Maïmouna Cissokho Khouma compte instaurer un réseau new look au service du parti.



Face aux enseignants de la région de Kaffrine, la coordonnatrice de dire "l'importance de trouver une unité d'action et une communication autour de ce cadre idéal de partage d'expertise et d'expérience n'est plus à démontrer. Ce nouveau cadre inclusif de réflexion, de concertation, d'action et de communication doivent nous permettre d'identifier les actions à mener par conséquent. Cette nouvelle dynamique inclusive et volontariste, reste l'une des conditions essentielles pour faire triompher nos idéaux pour permettre à l'action de nos leaders de s'inscrire dans l'efficacité, la continuité et la permformance. Réunir, raviver et animer le mouvement nous permettra de relever tous les défis...", fera-t-elle savoir.