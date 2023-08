Énergie : Les chiffres de la réussite de la PDSE 2019-2023 du ministère du pétrole

À l’occasion de la présentation de la politique de développement du secteur de l’énergie, le ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables, le directeur de cabinet dudit ministère est revenu sur celle qui s’achève (2019-2023).

Issa Dionne précise qu’ « elle avait des objectifs précis : assurer la sécurisation de l’approvisionnement du pays en combustible, préparer l’arrivée du pétrole et du gaz, mener le pays vers l’accès universel à l’électricité. Ce programme a un résultat satisfaisant », rappelle-t-il.





Cependant, il est revenu sur les objectifs visés par l’État du Sénégal sur l’accès universel à l’électricité. Ainsi, il signale d’abord que la majorité des réformes sur le secteur pétrolier, l’électricité et le gaz ont été faites et les textes existent.





Concernant l’accès universel, un effort important a été fait parce que la zone rurale qui constituait le problème est passée de 55% à 61%. « Mais l’objectif c’est les 100% qui sont visés d’ici 2025 » s’est-il projeté.





L’environnement mondial est contre l'utilisation des énergies fossiles. De ce point de vue, il fait savoir qu’avec la découverte de gaz au Sénégal, « nous avons défendu les intérêts de notre pays pour l’exploitation de notre gaz afin de développer notre pays. Nous n’allons plus faire des centrales à charbon, nous allons convertir nos moteurs diesel qui brûlaient du fuel lourd au gaz. Nous allons vers le développement des énergies renouvelables ».





En effet, le directeur de cabinet a relevé les avancées du mixte énergétique de la Senelec. Une prouesse salutaire que le Sénégal vante partout. « Dans le mixte énergétique de la Senelec, nous avons 30% d’énergie propre. C’est un grand pas. On s’est engagé dans le cadre du protocole jeti pour la transition énergétique juste et équitable à passer de 30% à 40% », conclura Issa Dionne.